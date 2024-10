F1 GP Stati Uniti – Tutto pronto ad Austin per la partenza del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo la pole position ottenuta nella Sprint di ieri sera, Max Verstappen avrà la possibilità di scattare davanti a tutti, mentre al suo fianco si posizionerà un ottimo George Russell, bravo a massimizzare le performance di una Mercedes a tratti troppo nervosa con le ultime novità tecniche in vettura.

Terzo Charles Leclerc, pronto a giocarsi delle chance importanti grazie a una SF-24 forte e decisa sul passo gara. Appuntamento alle 20.00 per lo start della gara breve al Circuit of the Americas.

Diretta Sprint GP Stati Uniti dalle ore 20.00

19.48 Buonasera amici di Motorionline, benvenuti alla diretta testuale della Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti

19.49 Questa la griglia di partenza

The #F1Sprint starting grid 👀 Crucial points are at stake in the championship battle #F1 #USGP pic.twitter.com/8mp5gt89lC — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

19.50 Sole e caldo, con parecchia umidità, al Circuit of the Americas. E’ lecito aspettarsi che tutti partiranno con le gomme medie

So many storylines to watch… Can Hulk and K-Mag bag points for @HaasF1Team in their home race? They start P6 and P8 respectively 👀#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/ZjDm0Kjn02 — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

19.55 Cinque minuti al via

Lando starts from P4. Can he chase down Max who starts from pole? 👉 Verstappen currently leads the drivers championship by 52 points #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/CnCm0eISO3 — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

20.00 Giro di formazione

1/19 Partenza, via! Comincia la Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN F1 SPRINT!!! 🤠 Verstappen scampers up to Turn 1 and leads while Norris makes up two places getting past Leclerc and Russell 😮 The McLaren driver is up to P2!! 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/ospPAPb3nx — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

1/19 Verstappen mantiene la testa dopo il primo giro, Norris fa una gran partenza e sale dal quarto al secondo posto. Grande bagarre tra Leclerc e Sainz

2/19 Norris si avvicina a Verstappen e si porta a otto decimi, Sainz prova ad attaccare Leclerc

2/19 Botta e risposta tra Leclerc e Sainz nel terzo settore, ma il monegasco mantiene la posizione

3/19 Sainz ritenta il sorpasso in curva 1, ma va largo e non riesce ad ottenere la quarta piazza. Russell ne approfitta e si allunga

LAP 3/19 Carlos and Charles aren't holding back! 😮 They're having a right old tussle for P4 🤩#F1 #USGP pic.twitter.com/nCC1CFI8Um — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

3/19 Norris si tiene in scia a Verstappen, Leclerc continuamente pressato da Sainz

4/19 I primi dieci: Verstappen, Norris, Russell, Leclerc, Sainz, Hamilton, Magnussen Tsunoda, Hulkenberg, Perez

4/19 Sainz continua a pressare Leclerc ed effettua un bloccaggio all’ingresso nel terzo settore. Ma al momento non riesce a passare

5/19 Per la prima volta, Norris esce dalla zona DRS di Verstappen. Russell si avvicina minaccioso a Norris

LAP 4/19 Meanwhile up front Norris is keeping Verstappen in his sights 🎯 The gap between the pair is 1.2 seconds – just out of DRS range for now 🤏#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/dBP7kkcnrl — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

5/19 Perez, 10°, rischia un gran patratrac con Tsunoda

5/19 Russell molto vicino a Norris, Sainz passa Leclerc dopo un duello a dir poco rusticano

6/19 Russell prova l’attacco su Norris, ma l’inglese della McLaren prova a difendersi

7/19 Sainz, più veloce di Leclerc, si è riagganciato a Russell. Si è formato un treno interessante alle spalle di Norris

8/19 Norris prova ad accelerare per sganciarsi dai piloti alle sue spalle

LAP 6/19 Ferrari ⚔️ Ferrari – that's so close! Sainz is keeping Leclerc behind but only just! 😵#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/ofeeVI7RgN — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

9/19 Sainz entra su Russell ed ottiene la quarta piazza

10/19 Sainz si mette a caccia di Norris con il GPV in pista

10/19 Anche Leclerc si mette in scia a Russell e a breve proverà un primo attacco

LAP 10/19 Russell is struggling with his tyres and Sainz swoops past and is up to P3 Smooth 👌#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/YPX4HHxC2V — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

10/19 Norris intanto si sta riavvicinando a Verstappen

10/19 Anche Leclerc passa Russell, nello stesso punto di Sainz un giro prima

11/19 Cinque secondi a Piastri per aver spinto un pilota fuori dalla traiettoria

12/19 Giro veloce di Leclerc, rallenta invece Norris per un errore nel secondo settore

12/19 Perez supera solamente adesso Tsunoda per la nona posizione

12/19 Tsunoda prova con una magia a rispondere, ma Perez mantiene la posizione

14/19 Rischio di contatto tra Sainz e Leclerc in curva 1!

LAP 11/19 Leclerc is past Russell 🔀 TOP 5

Verstappen

Norris

Sainz

Leclerc

Russell#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/rXod8MfsnD — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

16/19 Sainz in zona DRS di Norris, grande bagarre davanti!

17/19 Due giri alla conclusione

18/19 Norris sotto attacco delle due Ferrari

19/19 Norris sbaglia in curva 1 e passa Sainz! All’attacco anche Leclerc

19719 Norris si difende con le unghie e tiene il terzo posto, Verstappen vince la Sprint davanti a Sainz. Completano in zona punti Russell, Hamilton, Magnussen e Hulkenberg. A breve il report completo. Appuntamento a mezzanotte per la diretta della qualifica ad Austin