F1 GP Stati Uniti – Chiusa la parentesi Sprint, squadre e piloti sono pronti per affrontare la sessione di qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Nella classica ora di attività, divisa in Q1, Q2 e Q3, si assegneranno le posizioni di partenza per la gara vera e propria che scatterà domani sera alle 21.00. Max Verstappen grande favorito alla vigilia, ma attenzione alla McLaren e alla Ferrari, pronte a giocare un ruolo da protagonisti.

Diretta Qualifiche GP Stati Uniti dalle ore 23.55

23.53 Buonasera, amici di Motorionline, e benvenuti alla diretta testuale delle qualifiche del GP degli Stati Uniti

23.53 Tutto pronto ad Austin per la sessione che stabilirà lo schieramento di partenza della gara di domani

23.54 Rispetto al format di ieri, torneranno le sessioni Q1, Q2 e Q3 con scelta di mescola libera

00.00 Bandiera verde, comincia la qualifica in Texas!

00.02 Subito bagarre in pista tra Lawson e Alonso, con il primo che non le manda a dire. I due, ricordiamo, hanno avuto degli screzi nella Sprint di questa mattina

00.03 Verstappen scende in pista con gomme usate

00.07 Verstappen subito rapido con gomme usate, a conferma dell’ottimo passo della Red Bull

00.07 Tutti i piloti in pista per l’out lap.

00.07 Leclerc si lancia, ma il tempo è cancellato per track limits

00.09 Ricordiamo che le squadre hanno potuto lavorare sul set-up tra la Sprint di questa mattina e le qualifiche di adesso

00.10 Cancellato il tempo di Zhou. Attenzione, ripetiamo, ai track limits

00.11 Gasly migliora e si porta davanti a tutti

00.12 Sainz chiude il primo giro della sessione a sei millesimi da Gasly, Leclerc ottiene il miglior crono nel T1

00.12 Leclerc abbassa di tre decimi il best di Gasly e si porta al comando. Piastri chiude alle spalle di Lawson e Hulkenberg

00.14 Hamilton e Russell a rischio. Si lanciano per un ultimo e decisivo tentativo

00.16 Verstappen si porta al comando

00.17 Incredibile Hamilton: è fuori in Q1!

00.18 L’inglese ha perso mezzo secondo nel T2 probabilmente per un errore

00.19 Tempo tra l’altro cancellato, scatterà quindi 18°. Bandiera a scacchi, gli eliminati: Albon, Colapinto, Bottas, Hamlton e Zhou

00.20 Da evidenziare la superba prestazione di Lawson, terzo in questo Q1

00.26 Bandiera verde, comincia la Q2

00.28 Verstappen è il primo a lanciarsi

00.30 Sainz e Leclerc in pista con gomme usate

00.32 Norris, Verstappen e Piastri i primi tre dopo il primo tentativo. A seguire Russell, ancora un super Gasly, Sainz, Perez, Hulkenberg, Magnussen e Tsunoda

00.33 Tempo lento di Leclerc che dovrà lanciarsi con gomme nuove, Lawson senza tempo. Probabilmente il neozelandese non farà il tempo avendo già la certezza di partire ultimo per le penalità causate dal cambio power unit

00.34 I piloti si preparano per l’ultimo tentativo di questa Q2

00.35 Lawson scende in pista per un gioco di squadra con Tsunoda

00.36 Escono i piloti per il tentativo con gomme nuove

00.38 Verstappen lima ancora il miglior tempo

00.38 Leclerc sale in terza e si mette al sicuro

00.40 Bandiera a scacchi, gli eliminati: Tsunoda, Hulkenberg, Ocon, Stroll, Lawson

00.47 Comincia la Q3 ad Austin

00.49 Vanno tutti tranne Perez ed Alonso, essendo con un solo set di gomme nuove

00.51 Si lanciano i piloti

00.52 Si chiude il primo tentativo con Norris davanti a Verstappen per 31 millesimi. Si accende di colpo la McLaren, anche grazie ad un gran giro all’inglese. A seguire Sainz, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Perez, Magnussen e Alonso (no time lap)

00.54 Cancellato il tempo di Perez per track limits

00.58 Ultimo tentativo per tutti. Alonso l’unico colpo l’ha chiuso con l’ottavo crono

01.00 Bandiera gialla, Russell a muro alla 19. Tutti devono alzare il piede e quindi la pole position è di Lando Norris!

01.01 Verstappen aveva ottenuto il miglior settore nel T1, molto bene anche Sainz e Leclerc. La bandiera gialla però non permette a nessuno di migliorare. La top dieci verrà completata da Sainz, Leclerc, Piastri, Russell, Gasly, Alonso, Magnussen e Perez. Appuntamento alle 21.00 di domani per la partenza del GP. Da Roberto Valenti è tutto. A breve il report completo sul nostro sito