F1 GP Stati Uniti – Si accende la sfida al Circuit of the Americas per la prima sessione ufficiale del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti, 19° prova del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo le buone prestazioni mostrate nelle libere di questa sera, Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a confermarsi nella mini-qualifica che stabilirà l’ordine di partenza della Sprint di domani. Pronti a giocare un ruolo di vertice anche la Red Bull, apparsa veloce e competitiva specialmente con Max Verstappen, e le Mclaren di Oscar Piastri e Lando Norris, nascoste e focalizzate sul passo gara nei 60 minuti di attività “libere” del week-end. Diretta testuale in basso a partire dalle ore 23.20.

GP STATI UNITI, SEGUI CON NOI LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE SPRINT

23.22 Buonasera amici di Motorionline, benvenuti alla diretta delle qualifiche Sprint ad Austin, teatro del prossimo GP degli Stati Uniti

23.22 Qualifiche incerte al Circuit of the Americas. Condizioni ideali per gareggiare con sole e temperatura mite

23.25 Ferrari, McLaren e Red Bull sembrano sullo stesso livello. Attenzione quindi al manico dei piloti e alle condizioni che si verificheranno durante la qualifica breve che stabilirà la griglia della Sprint di domani sera

23.30 Bandiera verde, comincia la SQ1

23.31 Attenzione all’incognita track limits, ben presente per questa sessione di qualifica

23.32 Cominciano a uscire i piloti. 10 minuti a disposizione per staccare il pass per la SQ2

23.33 Verstappen è il primo a lanciarsi

23.34 Max è il primo a segnare un tempo con gomma media. Tutti i piloti utilizzeranno questa mescola sia nella SQ1 che nella SQ2. L’alternativa è una dura nuova

23.35 Norris apre un bel gap su Verstappen, circa quattro decimi di vantaggio sull’olandese.

23.35 Sainz si mette terzo, mentre Leclerc si porta al comando per pochi millesimi.

23.35 Cancellato il tempo a Perez per track limits in curva 9

23.37 Hamilton risponde presente e si porta al comando. 5 minuti al termine

23.37 Al momento gli esclusi sono Ocon, Hulkenberg, Bottas, Zhou e Perez

23.38 Si rilanciano i due Red Bull

23.39 Verstappen sale terzo. I primi quattro (Hamilton, Leclerc, Verstappen e Norris) sono in 79 millesimi

23.40 Perez migliora, ma sale solo settimo

23.41 Gran traverso di Colapinto prima di lanciarsi lungo la retta opposta. Decimi preziosi persi che potrebbero compromettere il passaggio in SQ2

He may have struggled in FP1 but Lewis Hamilton is currently P1 in #F1Sprint quali 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/BvF1pBQqHk — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

23.41 Piastri prova a migliorarsi, ma dopo il secondo settore è lontano dai primi quattro

23.41 Piastri settimo, ma attenzione ai track limits alla penultima curva. Albon clamoroso testacoda nella stessa curva

23.43 Cancellato il tempo di Piastri. Il tempo precedente lo costringe all’eliminazione in SQ1

23.43 Bandiera a scacchi. Eliminati Piastri, Ocon, Albon, Bottas e Zhou. Ottengono il passo Colapinto e Lawson, tra l’altro davanti al compagno di squadra Tsunoda

❌ ELIMINATED IN SQ1 ❌ Piastri 😮

Ocon

Albon

Bottas

Zhou#F1 #USGP — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

23.46 Pesante uscita di scena per Piastri, protagonista come Albon di uno svarione alla penultima curva

Fine margins 🤏 Piastri is eliminated from SQ1 after having his lap time deleted for track limits #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/msnzBkKE34 — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

23.50 Bandiera verde per la SQ2. Otto minuti sempre con gomme medie per ottenere il passaggio in SQ3

🟢 SQ2 GREEN LIGHT 🟢 Off we go again! 15 drivers are still in the game #F1Sprint #USGP pic.twitter.com/dwi5DJ9ItR — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

23.51 Tutti si lanciano per il primo tentativo

23.53 Sainz Hamilton, Leclerc, Russell e Norris l’ordine dei primi cinque dopo il primo tentativo. Escono adesso i due Red Bull

23.53 Verstappen si mette secondo a pochi millesimi da Sainz. Restano ai box i due Ferrari

Two minutes to go in SQ2! Sainz is fastest, Verstappen is just 0.016s behind #F1 #USGP pic.twitter.com/Foyk8T00bT — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

23.57 Perez migliora, ma si porta decimo. A rischio la qualificazione in SQ3

23.59 Tsunoda migliora e porta fuori Perez. Incredibile, secondo colpo di scena in questa qualifica Sprint

23.59 Bandiera a scacchi. Gli eliminati: Perez, Alonso, Lawson, Gasly e Stroll

00.01 Incredibile Colapinto che ottiene il pass per la SQ3. Bene anche le due Haas, entrambe nella manches conclusiva della qualifica Sprint

SQ2 CLASSIFICATION Colapinto into the top 10 shootout 💪 (Stroll, Alonso and Lawson have their lap times deleted for track limits)#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/zNbbxbM8Sy — Formula 1 (@F1) October 18, 2024

00.06 Pochi secondi e si parte per la SQ3

00.07 Bandiera verde, sette minuti per decretare il pole man della Sprint

00.10 Russell ed Hamilton chiudono il primo tentativo e sono davanti a tutti in quest’ordine

00.11 Hamilton protagonista di un gran T1, ma sbaglia al tornantino e perde parecchi decimi preziosi

00.12 Si lanciano gli altri

00.14 Russel al momento tiene la pole con Leclerc, Norris e Sainz alle spalle

00.15 Max Verstappen! L’olandese con 12 millesimi si porta davanti e ottiene la pole nella Sprint. Completano la top dieci Russell, Leclerc, Norris, Saianz, Hulkenberg, Hamilton, Magnussen, Tsunoda e Colapinto

00.16 A breve il recap completo della sessione. Appuntamento alle 20.00 di domani per la Sprint di questo Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Da Roberto Valenti è tutto. Buonanotte