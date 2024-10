Diretta GP Stati Uniti – Dopo una pausa di quattro settimane, utili per ricaricare le batterie e mettere a punto gli ultimi aggiornamenti, squadre e piloti sono pronti per scendere in pista al Circuit of the Americas, teatro del prossimo Gran Premio degli Stati Uniti. In un format che prevede le sessioni Sprint, Lando Norris e Max Verstappen si giocheranno punti importanti per il campionato, ormai giunto al rush finale. Tanta curiosità per le novità che la Red Bull monterà sulla RB20 e sull’effettiva forza della scuderia anglo-austriaca, costretta ad inseguire la McLaren nel mondiale Costruttori. Diretta testuale sui nostri canali a partire dalle 19.30.

Diretta GP Stati Uniti, SEGUI LA SESSIONE IN DIRETTA

19.23 Buonasera amici di Motorionline, benvenuti alla diretta testuale delle prime e uniche libere al Circuit of the Americas.

19.25 Non è prevista pioggia per oggi, anzi, splende un bel sole su Austin che permetterà alle squadre di ottimizzare il lavoro negli unici 60 minuti di attività “liberi”

19.30 Bandiera verde, cominciano le libere ad Austin

19.31 Ricordiamo che la pista è stata totalmente riasfaltata e non presenta più i caratteristici “bump” che hanno rese celebre il tracciato texano

19.32 Piloti subito in pista. Non c’è un minuto da perdere, soprattutto per le squadre che hanno portato delle novità, prima delle qualifiche che stabiliranno l’ordine di partenza della Sprint di domani

19.33 Red Bull è la squadra che ha portato in pista più novità, mentre Ferrari si è presentata ad Austin con lo stesso pacchetto che ha affrontato il tris di gare Monza-Baku-Singapore

19.34 Piloti in pista con medie e hard. Attività per lo più indirizzata a togliere un pò di ruggine dopo l’ultima pausa di quattro settimane

19.35 Scende in pista Liam Lawson che prende il posto di Daniel Ricciardo in RB

19.35 Verstappen si mette davanti a tutti, Leclerc segna il miglior T1

19.36 Tante le livree inedite portate dalle squadre al COTA: McLaren, Haas e Alpine hanno cambiato le proprie colorazioni, Williams avrà un’ala posteriore disegnata dagli appassionati

19.37 Leclerc si mette a dettare il passo

19.38 Sainz gli strappa la prima posizione al comando della graduatoria dei tempi

19.41 Testacoda in curva 1 di Pierre Gasly. Il francese riprende regolarmente la via della pista

19.43 Tanti chilometri con gomme medie e hard. Al momento le squadre stanno tenendo nelle termocoperte le mescole più morbide

19.44 Pesante testacoda di Lewis Hamilton nello shake: l’inglese rischia parecchio, uscendo e rientrando dalla carreggiata, ma riprendere senza problemi la via della pista

19.45 I piloti Mercedes lamentano una W15 ancora troppo nervosa. George Russell ha rischiato di perdere la vettura come Lewis Hamilton nello snake del primo settore

19.46 Ferrari in palla con le gomme hard: Sainz ha appena tolto la miglior prestazione a Verstappen

19.47 Testacoda di Russell in uscita di curva 1: Mercedes si conferma molto, molto nervosa

19.49 Lawson, ad ora 15°, sta accumulando parecchi chilometri per sistemarsi il più possibile in vista delle sessioni ufficiali. Il neozelandese, ricordiamo, ha preso il posto di Ricciardo in RB

19.51 In questo piccolo momento di pausa, vi ricordiamo come funziona il format Sprint e i punti che verranno assegnati domani nella gara breve

19.56 Leclerc e Sainz al momento comandano la classifica dei tempi

19.59 Verstappen è il primo a scendere in pista con le gomme morbide

20.00 Verstappen si avvia a conquistare la leadership della classifica

20.21 Verstappen fa 33″8 e abbassa di un secondo e mezzo il riscontro nelle libere 1 dello scorso anno

20.02 Sainz prosegue con gomme hard e migliora fino a portarsi ad otto decimi da Verstappen (soft). Anche Leclerc prosegue con le hard. Perez, con le morbide, si porta terzo

20.04 Perez si lamenta di tanta instabilità al posteriore.

20.05 Lavoro totalmente diverso per la McLaren: Norris e Piastri si stanno focalizzando sul passo gara

20.08 La soft, dai primi riscontri, non permette di effettuare due tentativi separati da un giro di cool down

20.15 Ad un quarto d’ora dalla fine, Verstappen e Perez sono stati gli unici a segnare un tempo con gomme soft

20.21 Si lanciano diversi piloti con la soft

20.22 Sainz la porta al comando davanti a Verstappen. Seguono Alonso, Hamilton, Lawson, Perez e Ocon. Errore per Leclerc, costretto a rilanciarsi per un secondo tentativo

20.23 Tanta sofferenza per i piloti Mercedes. Gasly sale 5°

20.24 Errore di Piastri in corsia box: va lungo ed è costretto a saltare l’ingresso

20.25 Una VSC costringe Leclerc a perdere pure il secondo tentativo

20.27 Rischio di incidente tra Albon e Russell alla penultima curva

20.29 Gran tempo di Leclerc che si porta secondo al terzo tentativo con lo stesso treno di gomme. Grande tempo!

20.30 Bandiera a scacchi ad Austin, si chiude la sessione di libere. A breve sul nostro sito il report completo sulla sessione. Appuntamento alle 23.30 per la qualifica Sprint al Circuit of the Americas