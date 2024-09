Diretta GP Singapore – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Marina Bay Circuit per la diretta del primo turno di prove libere del Gran Premio di Singapore. Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP SINGAPORE DALLE 11:30

12:15 TOP 15: Leclerc, Norris, Sainz, Verstappen, Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Albon, Alonso e Colapinto

12:05 TOP 10: Norris, Sainz, Tsunoda, Verstappen, Albon, Leclerc, Piastri, Colapinto, Hamilton e Perez

12:04 Sainz sale in seconda posizione a 1 millesimo

12:03 Tsunoda sale in seconda posizione a 98 millesimi con soft

11:58 Norris passa al comando con 1:32.165 con soft

11:53 Leclerc passa al comando con 1:32.702 con hard

11:49 Leclerc sale in seconda posizione con hard

11:47 Russell sale secondo

11:46 Norris ha abbassato il tempo in 1:33.199 davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz

11:40 Norris al comando in 1:33.903 con media

11:39 Sainz primo con 1:34.720 davanti a Tsunoda

11:36 Norris al comando con 1:35.522 con media

11:35 Sainz secondo davanti a Verstappen

11:34 Russell primo in 1:37.829 e poco dopo è Hamilton a mettersi davanti in 1:36.128 con hard

11:30 SEMAFORO VERDE!