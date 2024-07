Diretta GP Ungheria – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con l’Hungaroring per la diretta delle qualifiche del Gran Premio dell’Ungheria! A partire dalle 16:00 si accenderanno i semafori delle tre sessioni che determineranno i migliori piazzamenti in griglia di partenza della gara che scatterà domani alle 15:00. Nel terzo turno di prove libere abbiamo visto una McLaren molto competitiva, Mercedes veloce e Red Bull più arretrata mentre in casa Ferrari c’è ancora molto lavoro da fare per recuperare terreno.

DIRETTA QUALIFICHE GP UNGHERIA DALLE 16:00

16:02 Pioggia leggera, al momento i piloti montano gomma slick soft

16:00 SEMAFORO VERDE! Inizia il Q1