Diretta Gran Premio degli Stati Uniti – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Austin, in Texas, per la diretta del Gran Premio degli Stati Uniti! Restate sintonizzati con noi su questa pagina a partire dalle 21:00 per non perdervi le azioni più importanti della gara con live timing e aggiornamenti dal circuito. Ieri si è disputata la Sprint Race, vinta da Max Verstappen davanti a Carlos Sainz e Lando Norris. Più tardi, i piloti sono tornati in pista per le Qualifiche che hanno visto Lando Norris conquistare la Pole Position. A fianco a lui, dalla prima fila, partirà Max Verstappen. Dalla seconda fila, partiranno le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguiti da Oscar Piastri e Pierre Gasly dalla terza fila. Fernando Alonso partirà settimo, affiancato da Kevin Magnussen. A chiudere la TOP 10, in quinta fila, troviamo Sergio Perez e Yuki Tsunoda.

Aggiornamento: George Russell partirà dalla pit-lane in quanto il team Mercedes, non aveva pezzi di ricambio per il nuovo pacchetto. Ieri il britannico è stato protagonista di un incidente durante il Q3. Lewis Hamilton ha offerto gentilmente i suoi aggiornamenti ma Mercedes non ha accettato. Anche il sette volte iridato ha affrontato delle qualifiche difficili e dovrà rimontare dalla diciannovesima posizione.

GIRO 56 – ULTIMO GIRO! 5 SECONDI DI PENALITA’ A NORRIS! Verstappen sul podio. Charles Leclerc vince il Gran Premio degli Stati Uniti! Carlos Sainz e Max Verstappen sul podio. Quarto Norris penalizzato, a seguire: Piastri, Russell, Perez, Hulkenberg, Lawson e Colapinto a chiudere la TOP 10. Undicesimo Magnussen, davanti a: Gasly, Alonso, Tsunoda, Stroll, Albon, Bottas, Ocon e Zhou a chiudere la classifica

GIRO 55 – Tre track limits per Norris che rischia un’ulteriore penalità!

GIRO 54 – Norris investigato per aver tratto vantaggio tagliando la pista!

GIRO 53 – 6 secondi tra Leclerc e Sainz. Notato l’episodio Norris-Verstappen

GIRO 52 – 5 GIRI AL TERMINE! Norris attacca, Verstappen lo porta fuori

GIRO 50 – Mezzo secondo tra Verstappen e Norris

GIRO 49 – Norris ci prova ma Verstappen chiude tutte le porte

GIRO 48 – Giro veloce di Colapinto! 5 secondi tra Leclerc e Sainz

GIRO 47 – Inizia la lotta tra Verstappen e Norris!

GIRO 46 – Sainz recupera mezzo secondo, 4.5 tra i due

GIRO 45 – Meno di otto decimi tra Verstappen e Norris

GIRO 44 – Giro veloce di Russell

GIRO 43 – Norris è a 1 secondo da Verstappen

GIRO 42 – Giro veloce di Sainz, è a 5.9 da Leclerc. Verstappen a 7.5 da Sainz

GIRO 41 – Pit-stop per Russell che sconta la penalità

GIRO 40 – Giro veloce di Leclerc! Sainz è a 6.7 di ritardo!

GIRO 39 – 6.5 il vantaggio di Leclerc su Sainz

GIRO 38 – Perez sorpassa Colapinto e sale ottavo

GIRO 37 – Verstappen comunica che non riesce a fare nulla con quelle gomme e Norris con gomma più fresca, si avvicina. E’ a 3.8. Pit-stop per Lawson con media

GIRO 36 – Giro veloce di Norris che ora si mette a 4.4 da Verstappen

GIRO 34 – Giro veloce di Leclerc, Sainz a 7.2. Norris a 5.3 da Verstappen

GIRO 33 – TOP 10: Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Lawson, Colapinto, Perez e Magnussen

GIRO 32 – McLaren chiama Piastri al pit-stop, gomma hard. Sainz sale in seconda posizione ed è a 7.2 da Leclerc

GIRO 31 – Arriva il sorpasso di Leclerc su Piastri per la seconda posizione. Ora è caccia a Norris che è a 3.8 ma viene chiamato ai box per il pit-stop, gomma hard. Leclerc nuovo leader!

GIRO 29 – Giro veloce per Leclerc

GIRO 28 – TOP 10: Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Verstappen, Hulkenberg, Russell, Lawson, Colapinto e Magnussen. McLaren ora ha un passo nettamente più veloce. Pit-stop per Hulkenberg, gomma hard

GIRO 27 – Pit-stop Leclerc, gomma hard. Rientra terzo, dietro alle McLaren di Piastri e Norris. Pit-stop per Perez e Alonso

GIRO 26 – Verstappen ai box, gomma hard. Ferrari chiama Leclerc ai box!

GIRO 25 – 2.9 il distacco tra Verstappen e Norris. L’olandese comunica che le gomme si stanno deteriorando

GIRO 24 – Giro veloce per Sainz

GIRO 23 – 9.6 il vantaggio di Leclerc su Verstappen. Bellissimo sorpasso di Colapinto su Alonso per la decima posizione. Leclerc non vuole stare troppo fuori per non doversi trovare in lotta con Sainz

GIRO 22 – Pit-stop per Sainz, gomma hard. Rientra davanti a Perez in quinta posizione

GIRO 21 – 8.5 il vantaggio di Leclerc su Verstappen. Sainz a 1.8 dall’olandese

GIRO 20 – Pit-stop per Gasly e Tsunoda, gomma hard per entrambi

GIRO 19 – Bella lotta tra Tsunoda e Hulkenberg

GIRO 18 – Perez riesce a sorpassare Tsunoda per l’ottava posizione. Pit-stop per Magnussen, gomma hard

GIRO 17 – Wolff furioso per la penalità comminata a Russell

GIRO 16 – Penalità di 5 secondi a Russell per aver portato fuori Bottas. Pit-stop per Bottas, gomma

GIRO 14 – Pit-stop per Zhou, gomma media. Russell sorpassa Colapinto e sale tredicesimo

GIRO 12 – Leclerc sale a 4.2 su Verstappen.

GIRO 10 – Testacoda di Zhou, riesce a ripartire. 2.9 il distacco tra Leclerc e Verstappen

GIRO 8 – TOP 10: Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Piastri, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Perez e Hulkenberg. Sainz più lento, potrebbe avere un problema

GIRO 7 – Ora aumenta il vantaggio di Leclerc, 1.2 su Verstappen

GIRO 5 – SI RIPARTE! Leclerc ancora al comando, Verstappen a meno di tre decimi

GIRO 4 – Safety Car ancora in pista. Hamilton non subiva un ritiro da Melbourne

GIRO 3 – BANDIERA GIALLA! Fuori Hamilton, fermo nella ghiaia in curva 19. Rider OK. SAFETY CAR!

LAP 3/56

Hamilton into the gravel and out of the race ❌

That beached Mercedes will need moving and we have a Safety Car #F1 #USGP pic.twitter.com/GunZRrSUIe

— Formula 1 (@F1) October 20, 2024