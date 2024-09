Diretta Qualifiche GP Singapore – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito Yas Marina di Singapore per la diretta delle qualifiche! Restate sintonizzati su questa pagina, a partire dalle 15:00 per non perdervi i momenti più importanti delle tre sessioni di qualifiche (Q1, Q2 e Q3).

Nelle FP3 di questa mattina, Lando Norris ha concluso davanti a tutti, precedendo la Mercedes di George Russell e l’altra McLaren di Oscar Piastri. Sorride la Red Bull con il quarto tempo di Max Verstappen a precedere le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Lewis Hamilton insegue con il settimo tempo davanti alle Williams di Alex Albon e del rookie Franco Colapinto che continua a stupire e spera di aggiudicarsi il sedile in Sauber. L’Aston Martin di Fernando Alonso ha chiuso la TOP 10.

DIRETTA QUALIFICHE GP SINGAPORE DALLE 15:00