Diretta GP Singapore – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Yas Marina, dove a partire dalle 11:30 si scenderà in pista per il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Singapore!

Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale dal circuito!

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP SINGAPORE