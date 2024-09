Diretta GP Singapore – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito Marina Bay per la diretta del Gran Premio di Singapore! Restate sintonizzati su questa pagina, a partire dalle 14:00 per non perdervi i momenti più importanti della gara, con live timing, foto e aggiornamenti in tempo reale.

The Marina Bay streets are silent… for now 👀 Tonight, we race under the city lights ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OYW3sOkFDf — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Dalla prima fila, scatteranno Lando Norris e Max Verstappen, i due contendenti al titolo che sono separati da 59 punti. Dalla seconda fila, scatteranno le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Haas di un sorprendente Nico Hulkenberg. A seguire, quarta fila composta dall’Aston Martin di Fernando Alonso e da Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. In quinta fila, troviamo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, quest’ultimo protagonista ieri di un incidente in Q3.

DIRETTA GP SINGAPORE DALLE 14:00