Diretta GP Olanda – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Zandvoort per le Qualifiche del Gran Premio d’Olanda! Questa mattina, il terzo turno di libere è stato condizionato pesantemente dall’incidente di Logan Sargeant, fortunatamente senza conseguenze per il pilota della Williams. Tuttavia, il weekend si fa sempre più difficile per Carlos Sainz che, dopo i problemi al cambio di ieri pomeriggio, questa mattina non ha potuto girare e avrà solo le qualifiche per mettersi al lavoro.

DIRETTA QUALIFICHE GP OLANDA DALLE 15:00