Diretta GP Olanda – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Zandvoort dove, alle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio d’Olanda. Saranno 72 i giri da completare, per un totale di 4.259 km.

Dalla Pole Position scatterà la McLaren di Lando Norris, seguita dal pilota di casa, Max Verstappen su Red Bull. Penalità di tre posizioni in griglia a Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Sergio Perez.

Alex Albon invece è stato squalificato dalle qualifiche e partirà dal fondo della griglia per irregolarità al fondo della sua Williams.

Charles Leclerc partirà dalla sesta casella, mentre Carlos Sainz partirà decimo grazie alla penalità comminata ad Albon.

DIRETTA GP OLANDA DALLE 15:00