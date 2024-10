Diretta GP Messico – Amici di Motorionline, è tutto pronto per le Qualifiche del Gran Premio del Messico! A partire dalle 23:00, restate sintonizzate su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti delle tre sessioni (Q1, Q2 e Q3), con live timing e aggiornamenti in tempo reale dall’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Nel terzo turno di libere abbiamo visto il riscatto della McLaren con una Ferrari che però non è rimasta a guardare, così come Max Verstappen.

DIRETTA QUALIFICHE GRAN PREMIO DEL MESSICO DALLE 21:30

00:12 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani sera, ore 21:00 con il Gran Premio del Messico. Buonanotte!

00:06 BANDIERA A SCACCHI! Verstappen secondo davanti a Norris. Quarto Leclerc davanti a Russell e Hamilton, settimo Magnussen, a seguire: Gasly, Albon e Hulkenberg

00:05 Sainz con casco rosso al primo settore. Leclerc resta secondo, Sainz si migliora e fa 1:15.946

00:02 Si ritorna in pista. Tutti con gomma nuova

00:00 5 MINUTI AL TERMINE!

23:58 Albon in terza posizione, poco dopo è Gasly a mettersi terzo. Leclerc è secondo per 47 millesimi. Sainz al comando in 1:16.055. Cancellato il tempo a Verstappen per track limits in curva 2

23:57 Verstappen primo in 1:16.368, Norris secondo a sei decimi. Hulkenberg terzo davanti a Magnussen

23:53 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

23:40 BANDIERA ROSSA! Tsunoda in barriera, rider OK! TOP 10: Norris, Verstappen, Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Albon, Hulkenberg, Magnussen e Gasly. Eliminati dal Q3: Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll e Bottas

23:34 Norris primo con 1:16.301 con soft. TOP 10: Norris, Verstappen, Russell, Hamilton, Sainz, Gasly, Albon, Tsunoda, Lawson e Alonso

23:30 Verstappen primo in 1:16.629 con soft

23:25 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

23:18 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Norris, Sainz, Verstappen, Leclerc, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Hulkenberg, Albon e Russell. Undicesimo Hamilton, a seguire: Alonso, Lawson, Bottas e Stroll. Eliminati dal Q2: Colapinto, Piastri, Perez, Ocon e Zhou

23:18 Sainz sale secondo

23:17 Leclerc sale terzo, Perez è fuori! Piastri eliminato dal Q2!

23:15 Norris passa al comando in 1:16.505 con soft

23:14 Gasly secondo davanti a Hulkenberg

23:08 Verstappen primo con soft in 1:16.998

23:07 Salgono le Williams con il terzo tempo di Albon e Colapinto quarto

23:06 Norris al comando con soft in 1:17.203

23:05 Leclerc primo con 1:17.887 con media e poi Sainz fa primo in 1:17.444 a parità di gomma

23:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1