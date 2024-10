Diretta GP Messico – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Città del Messico dove, a partire dalle 19:30 si disputerà il terzo turno di prove libere del Gran Premio del Messico. Restate sintonizzati su questa pagina, per non perdervi i momenti più importanti con live timing e aggiornamenti in tempo reale dall’Autodromo Hermanos Rodriguez.

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP MESSICO DALLE 19:30

20:42 Appuntamento alle 23:00 con le qualifiche!

20:30 BANDIERA A SCACCHI!

20:28 Verstappen non si migliora e resta quarto. TOP 10: Piastri, Norris, Sainz, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Tsunoda, Russell, Magnussen e Lawson

20:22 Sainz sale in terza posizione a 340 millesimi

20:19 TOP 10: Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Sainz, Leclerc, Russell, Albon, Bottas e Perez

20:17 Piastri primo con 1:16.492 con soft

20:16 Norris primo con 1:16.551 con soft nuova. Ferrari deve ancora montare gomma nuova

20:15 Verstappen primo con 1:17.003 con soft. TOP 10:

20:10 Leclerc sale al comando ma Sainz si riprende la testa della classifica con 1:17.334, entrambi con soft

20:08 Tsunoda sale in terza posizione con media

20:03 Piastri sale in quarta

20:01 Perez sale in quarta posizione. TOP 10: Sainz S, Leclerc S, Norris S, Perez S, Hamilton S, Russell S, Magnussen M, Hulkenberg M, Piastri S e Verstappen S

19:56 Leclerc passa al comando con 1:17.616 e poco dopo Sainz si riprende la testa della classifica con 1:17.447 a 169 millesimi di ritardo

19:51 Norris in terza posizione con soft

19:48 Hamilton sale in terza posizione con soft

19:46 Sainz al comando con 1:17.825 con soft e Leclerc si mette secondo a 64 millesimi, a parità di gomma

19:44 Stroll in terza posizione. TOP 10: Russell S, Verstappen S, Stroll S, Alonso S, Hamilton S, Bottas M, Ocon M, Gasly M, Leclerc S e Zhou M

19:42 Russell al comando con 1:18.284 con soft

19:39 Hamilton sale secondo con soft

19:37 Gasly in seconda posizione con media

19:34 Verstappen primo in 1:18.397 con soft

19:30 SEMAFORO VERDE!