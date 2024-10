Diretta GP Messico – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo Hermanos Rodriguez a Città del Messico per la diretta del primo turno di prove libere del Gran Premio del Messico!

Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della sessione. In questo turno, tornerà in pista Kimi Antonelli che guiderà la Mercedes di Lewis Hamilton. Oltre a lui, proveranno altri piloti junior:

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP MESSICO DALLE 20:30

21:42 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 00:00 per il secondo turno di prove libere che durerà 90 minuti

21:30 BANDIERA A SCACCHI!

21:23 Verstappen comunica di non avere potenza

21:21 10 MINUTI AL TERMINE!

21:17 TOP 10: Russell, Sainz, Tsunoda, Verstappen, Hulkenberg, Piastri, Ocon, Bottas, Perez e Colapinto

21:10 Sainz primo con 1:18.573 e poco dopo Russell fa 1:17.998

21:08 SEMAFORO VERDE! Riparte la sessione. Tutti con gomma soft

20:54 Albon distratto da Bearman che procedeva più lento ha perso il controllo, colpendo la sua Ferrari. Piloti OK

BEARMAN AND ALBON COLLIDE! 💥 Red flags are out 🔴 Both drivers are OK.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xyV49E0qGc — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

20:53 Sainz primo con 1:19.407. BANDIERA ROSSA! Probabile incidente Albon-Bearman

20:52 Russell torna davanti con 1:19.519

20:50 Albon si mette davanti a tutti con 1:19.812 davanti a Russell

20:47 Sainz passa davanti in 1:19.942 secondo Magnussen

20:46 Verstappen ancora ai box, ha preso dei detriti in pista. Ci sono danni al fondo

20:45 TOP 10: Russell, Perez, Magnussen, Sainz, Verstappen, Lawson, Bottas, Piastri, Tsunoda e Ocon

20:44 Tutti con gomma hard. Russell al comando in 1:20.727, secondo Perez davanti a Magnussen e Sainz

20:41 SEMAFORO VERDE! Riparte la sessione

20:35 Verstappen primo con 1:20.970. BANDIERA ROSSA! Detriti in pista

20:31 SEMAFORO VERDE!