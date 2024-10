Diretta GP Messico – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, dove, a partire dalle 21:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Messico.

Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Carlos Sainz, affiancato dalla Red Bull di Max Verstappen. Dalla seconda fila, partiranno Lando Norris e Charles Leclerc, seguiti dalle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton in terza fila. Kevin Magnussen e Pierre Gasly, occupano la quarta fila a precedere Alex Albon e Nico Hulkenberg che chiudono la TOP 10.

DIRETTA GP MESSICO DALLE 21:00

GIRO 20 – Bellissima lotta tra Colapinto e Piastri per la dodicesima posizione. Leclerc a 2.9 da Sainz

GIRO 19 – Altri 10 SECONDI A VERSTAPPEN! Per aver tratto vantaggio nel lasciare la pista

GIRO 18 – Sorpasso e contro sorpasso tra Perez e Lawson, c’è un contatto e Perez ha problemi

GIRO 16 – 1.7 tra Sainz e Leclerc. Ritiro per Alonso

GIRO 15 – Russell sorpassa Hamilton e sale quinto

GIRO 13 – 10 SECONDI DI PENALITA’ A VERSTAPPEN!

GIRO 12 – Verstappen sotto investigazione!

GIRO 11 – Leclerc a 1.3 da Sainz

GIRO 10 – Verstappen si riavvicina. Norris si avvicina e Verstappen lo manda fuori, poco dopo c’è un contatto e vanno fuori pista entrambi! Ne approfitta Leclerc che si porta secondo!

GIRO 9 – Arriva il sorpasso spettacolare di Sainz su Verstappen!

GIRO 7 – Verstappen al comando con 7 decimi di vantaggio su Sainz, Norris a 1.5

GIRO 6 – La Safety Car rientra e si riparte!

GIRO 5 – TOP 10: Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Magnussen, Hulkenberg, Gasly e Lawson. 5 secondi di penalità a Perez per falsa partenza

GIRO 3 – Falsa partenza per Perez! Che adesso è tredicesimo

GIRO 1 – Partenza e via! Sainz piuttosto lento in partenza, Verstappen lo spinge fuori e lo spagnolo gli cede la posizione. Incidente Albon-Tsunoda, il giapponese va in barriera, pilota OK! SAFETY CAR!

21:03 Per Alonso questo è il 400esimo GP! I piloti arrivano sulla griglia di partenza

21:00 Parte il giro di formazione! La scelta delle gomme: