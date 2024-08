Diretta GP Monza – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con l’Autodromo di Monza per il secondo turno di prove libere del Gran Premio di Monza. A partire dalle 17:00, restate sintonizzati su questa pagina per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale!

Nelle FP1, il miglior tempo è stato registrato da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc e Lando Norris. Il debutto di Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è durato pochi giri. Il giovane talento della F2 infatti, è stato protagonista di un incidente, fortunatamente senza conseguenze che lo ha costretto ai box. Per Antonelli però, è ormai sicuro il contratto con la scuderia di Brackley per il 2025.

DIRETTA PROVE LIBERE 2 GP MONZA DALLE 17:00

17:27 Hamilton passa in testa per 3 millesimi su Norris, 1:20.738. Terzo Sainz

17:22 TOP 10: Norris S, Piastri S, Leclerc M, Hamilton S, Sainz M, Stroll S, Verstappen M, Albon M, Gasly M e Ricciardo S

17:20 Hamilton in seconda posizione e Piastri passa al comando con 1:20.858 con soft e poco dopo è Norris a mettersi davanti in 1:20.851 con soft

17:15 Leclerc primo in 1:21.119

17:12 Sainz passa al comando in 1:21.264 con media

17:09 Norris primo con 1:21.605 con media. Leclerc quarto, Sainz settimo

17:05 Hamilton primo in 1:21.641 con media davanti a Piastri. Tutti con media

17:00 SEMAFORO VERDE!