Diretta GP Monza – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con l’Autodromo di Monza dove, a partire dalle 13:30 i piloti scenderanno in pista per il primo turno di prove libere!

Oggi i tifosi italiani avranno due motivi per seguire questo turno, non soltanto per le Ferrari ma anche perché dopo diversi anni ci sarà un pilota italiano in pista! Infatti Kimi Antonelli prenderà parte alle FP1, al posto di George Russell. Manca solo l’ufficialità ma il giovane talento sarà un pilota Mercedes a partire dalla prossima stagione.

E’ tutto pronto quindi, si scende in pista!

14:23 Verstappen primo in 1:21.676 con soft

14:20 Leclerc passa al comando in 1:21.904 con soft. Sainz sale terzo

14:12 Leclerc in seconda posizione con soft

14:04 Bottas primo in 1:22.127 con soft. TOP 10: Bottas S, Hamilton S, Albon S, Norris M, Sainz M, Gasly S, Zhou S, Perez S, Colapinto S e Verstappen S

14:02 Hamilton primo in 1:22.214 con soft

14:01 Bottas primo in 1:22.416 con soft, secondo Norris con media davanti a Sainz con media. Quarto Albon

13:51 SEMAFORO VERDE!

13:41 BANDIERA ROSSA! Antonelli in barriera, piloti OK!

Antonelli into the wall! 💥

It's a high-speed spin into the barrier at Parabolica for the youngster, who reports over the radio that he's OK.

The red flags are out 🔴#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/aQQQPqjaeb

— Formula 1 (@F1) August 30, 2024