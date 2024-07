Diretta GP Silverstone – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, alle 16:00 scatterà il Gran Premio di Gran Bretagna. Ieri nelle qualifiche c’è stato un dominio inglese con la Pole Position di George Russell davanti a Lewis Hamilton e Lando Norris. Sarà una gara in salita per Charles Leclerc che dovrà rimontare dall’undicesima posizione. Red Bull dovrà contare (e non è una novità) su Max Verstappen dal momento che Sergio Perez partirà dalla 19esima posizione.

DIRETTA GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA DALLE 16:00