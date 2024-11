Diretta Sprint Race GP Brasile – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Interlagos per la diretta della Sprint Race del Gran Premio del Brasile. A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della Sprint Race in Brasile.

Davanti a tutti scatterà la McLaren di Oscar Piastri, accanto al compagno di squadra, Lando Norris. Charles Leclerc partirà dalla seconda fila con Max Verstappen, mentre Carlos Sainz e George Russell occupano la terza fila. Settima posizione per Pierre Gasly, seguito da Liam Lawson con Alex Albon e Oliver Bearman (che sostituisce Kevin Magnussen per tutto il weekend) a chiudere la Top 10.

DIRETTA SPRINT RACE GP BRASILE DALLE 15:00

GIRO 14 – Verstappen bacchetta Leclerc nel team radio: “Dai, troppi errori”, perché vede un alleato nel monegasco ma solo se sorpassa Norris

GIRO 13 – Leclerc va lungo e Verstappen si avvicina ma il monegasco chiude la traiettoria

GIRO 12 – Leclerc a mezzo secondo da Norris

GIRO 11 – Leclerc vicino a Norris che è fuori DRS

GIRO 10 – TOP 10: Piastri, Norris, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Lawson, Bearman e Perez

GIRO 9 – Leclerc è più vicino a Norris. Perez entra su Hulkenberg e sale decimo

GIRO 8 – Leclerc in zona DRS su Norris ma il monegasco ha attaccato Verstappen. Norris a 1.2 da Piastri

GIRO 7 – Piastri si porta in vantaggio, otto decimi su Norris che vorrebbe passare

GIRO 5 – Norris recupera ed è a mezzo secondo

GIRO 4 – Piastri ha un vantaggio di quasi otto decimi su Norris

GIRO 3 – Verstappen tenta su Leclerc ma poi alza il piede

GIRO 2 – DRS ATTIVO TOP 10: Piastri, Norris, Leclerc, Verstappen, Sainz, Russell, Gasly, Lawson, Hulkenberg e Bearman

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di Norris ma è Piastri a restare davanti, Verstappen all’interno di Leclerc che però resta quarto. Sfilano come la griglia di partenza

15:03 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Parte il giro di formazione! La scelta delle gomme: