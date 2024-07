Diretta GP Belgio – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Spa per il commento delle qualifiche del Gran Premio del Belgio. A partire dalle 16:00 i piloti scenderanno in pista per affrontare le tre sessioni (Q1, Q2 e Q3) che determineranno la griglia di partenza della gara che si disputerà domani alle 15:00!

Il terzo turno di libere disputato questa mattina è stato condizionato dalla forte pioggia caduta a Spa, per la quale è stato necessario sospendere la sessione con la bandiera rossa.

DIRETTA QUALIFICHE GP UNGHERIA DALLE 16:00

17:14 La classifica completa (Verstappen partirà undicesimo):

17:01 Sainz settimo, Leclerc secondo ma sarebbe pole! Hamilton alza il piede, Verstappen non si migliora e domani partirà davanti a tutti Charles Leclerc!

17:00 BANDIERA A SCACCHI!

16:59 Ultimo tentativo per tutti!

16:57 Hamilton resta terzo, Norris sale quarto. Al momento Perez ha la pole in mano, non andava in pole da Miami 2023

16:54 Alonso quinto, viene beffato da Sainz. Leclerc è sesto ma le Red Bull sono velocissime. Perez primo in 1:53.765 e poco dopo Verstappen si mette davanti rifilando 6 decimi al compagno di squadra in 1:53.159

16:52 Hamilton primo in 1:54.011, secondo Russell che viene battuto da Piastri

16:49 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

16:42 Perez si salva per tre millesimi! Piloti esclusi dal Q3: Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas e Stroll

16:41 Ocon quarto, Russell sale secondo. Hamilton si sta migliorando e sale secondo. Leclerc decimo e sale quinto. Sainz si mette dentro in quarta posizione

16:40 BANDIERA A SCACCHI! Perez si salva ed è quarto

16:39 Perez è al momento escluso dal Q3. Tutti hanno montato il quarto set, mentre Verstappen ha usato un solo set

16:37 Albon è terzo, entrambe le Ferrari sono al momento escluse. Hamilton sale quinto, Leclerc è terzo e si salva. Quarto Sainz

16:34 Verstappen comanda la sessione con 1:53.857. Perez comunica che la pioggia è più intensa, Leclerc al momento è tredicesimo

16:30 Norris primo in 1:54.459. Quinto Hamilton, davanti a Sainz, Leclerc decimo. La pioggia è più intensa

16:29 Albon primo in 1:54.724. Gomma usata per le Mercedes, Ferrari e McLaren

16:28 Tutti in pista con gomma intermedia

16:25 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

16:20 Perez si salva in quarta posizione. Piloti esclusi dal Q2: Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant e Zhou

16:19 Piastri sale al comando con 1:54.835

16:18 BANDIERA A SCACCHI! Leclerc sale secondo davanti a Russell

16:15 TOP 10: Verstappen, Piastri, Gasly, Hamilton, Ocon, Alonso, Leclerc, Albon, Sainz e Stroll. Poco dopo Norris sale quinto

16:14 Verstappen primo in 1:54.938, Hamilton sale terzo

16:13 Piastri al comando con 1:55.549. Leclerc terzo seguito da Sainz. Ora tutti ai box per montare gomma nuova

16:11 Perez secondo a sette decimi

16:08 Gasly in seconda posizione con otto decimi. TOP 10 (tutti con intermedie): Verstappen, Gasly, Piastri, Hamilton, Russell, Bottas, Norris, Ocon, Sainz e Leclerc

16:07 Verstappen primo in 1:56.003 e dà 1.4 secondo a Perez che è secondo. Terzo Leclerc, Piastri sale secondo mentre Hamilton si migliora in terza posizione

16:05 Norris primo in 1:58.864 e poco dopo è Hulkenberg a mettersi primo, poi arriva Piastri in 1:57.411

16:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1. Tutti con gomme intermedie per la pioggia