Diretta GP Belgio – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa, dove a partire dalle 15:00 si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Belgio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Davanti a tutti scatterà la Ferrari di Charles Leclerc. Ieri a registrare il miglior tempo nelle qualifiche è stato Max Verstappen ma siccome dovrà affrontare la penalità di 10 posizioni per il cambio dell’unità terminca, il monegasco passa di diritto in prima posizione.

16:34 Grazie per averci seguito! La Formula 1 ora va in vacanza ma continuate a seguirci sul nostro sito con news e aggiornamenti. Appuntamento al 25 agosto con il Gran Premio d’Olanda. Buona serata!

GIRO 44 – ULTIMO GIRO! 6 decimi tra le due Mercedes, Piastri a 8 decimi. George Russell vince il Gran Premio del Belgio davanti a Lewis Hamilton e Oscar Piastri

GIRO 43 – Russell vuole provarci e Piastri è a 1.5

GIRO 42 – 3 GIRI AL TERMINE! Piastri a 2.4

GIRO 41 – Team radio Mercedes: “Datevi spazio”. 7 decimi tra i due. Piastri a 3 secondi da Hamilton

GIRO 40 – Hamilton a meno di 1 secondo da Russell. Verstappen a mezzo secondo da Leclerc

GIRO 39 – Sainz sorpassa Perez e sale settimo. Verstappen in zona DRS su Leclerc

GIRO 38 – 2.1 tra Russell e Hamilton. TOP 10: Russell H, Hamilton H, Piastri H, Leclerc H, Verstappen M, Norris H, Perez H, Sainz H, Alonso H e Ricciardo H

GIRO 37 – Russell su queste gomme ha già fatto 26 giri. Hamilton guadagna un secondo, 2.8. Piastri è a 5.5 da Hamilton

GIRO 36 – Sorpasso di Piastri su Leclerc, ora è a 5 secondi da Hamilton. 3.8 il vantaggio di Russell

GIRO 35 – Piastri si avvicina, Leclerc si difende. 4.3 tra Russell e Hamilton

GIRO 34 – Piastri è sotto il secondo. Hamilton chiede se riuscirà a prendere Russell, risposta affermativa ma i tempi saranno tirati

GIRO 33 – Hamilton recupera mezzo secondo. Piastri si avvicina a Leclerc, 1.3

GIRO 32 – Russell decide con il team di stare fuori. 7 secondi su Hamilton

GIRO 31 – Pit-stop per Piastri, gomma hard. Hamilton ha raggiunto Russell che è il leader della gara. Norris punta Perez e poco dopo arriva il sorpasso per la sesta posizione

GIRO 30 – Pit-stop per Norris, gomma gialla. 15 GIRI AL TERMINE

GIRO 29 – Pit-stop per Sainz con hard e Verstappen con media. Piastri ha un vantaggio di 5.5 su Russell

GIRO 28 – TOP 10: Piastri H, Russell H, Verstappen H, Norris H, Sainz M, Hamilton H, Leclerc H, Perez H, Ocon H e Alonso H

GIRO 27 – Pit-stop per Hamilton, gomma hard, rientra dietro a Sainz e davanti a Leclerc. Piastri leader

GIRO 26 – Pit-stop per Leclerc con hard nuova, Piastri sale secondo

GIRO 25 – 2.1 il vantaggio di Hamilton su Leclerc

GIRO 24 – 48.3 per Hamilton, 48.4 per Leclerc. Perez 47.2 ma ha 27 secondi da Hamilton

GIRO 23 – 1.9 tra Hamilton e Leclerc

GIRO 22 – Pit-stop per Perez con gomma bianca. TOP 10: Hamilton H, Leclerc H, Piastri H, Russell H, Verstappen H, Norris H, Sainz M, Perez H, Albon M e Ocon H

GIRO 21 – Pit-stop per Sainz con la media. Ocon sorpassa Alonso e sale undicesimo. Hamilton nuovamente leader della gara. Russell sorpassa Perez e sale quarto

GIRO 20 – Hamilton ricuce il gap e si porta a 3.3 da Sainz

GIRO 19 – Sainz dice di aspettare ancora qualche giro per il pit-stop

GIRO 18 – 5.3 il vantaggio di Sainz su Hamilton. Verstappen si avvicina a Russell

GIRO 17 – 47.9 per Hamilton e Leclerc

GIRO 16 – Pit-stop per Norris, gomma H. Errore di Sainz che perde molto

GIRO 15 – 1.4 il distacco tra Hamilton e Leclerc. Sainz ha un vantaggio di 3.5 su Norris

GIRO 14 – Giro veloce per Piastri. Pit-stop per Alonso, gomma hard. TOP 10: Sainz H, Norris M, Hamilton H, Leclerc H, Piastri H, Perez M, Russell H, Verstappen H, Magnussen M e Tsunoda M

GIRO 13 – Pit-stop per Leclerc, gomma hard. Sainz nuovo leader. Leclerc rientra quinto davanti a Perez e Piastri. Sorpasso di Piastri su Perez, per la sesta posizione

GIRO 12 – Pit-stop per Hamilton, Piastri e Perez. Sorpasso di Piastri su Russell. TOP 10: Leclerc M, Sainz H, Norris M, Alonso M, Ocon M, Hamilton H, Stroll M, Perez M, Piastri H e Russell H

GIRO 11 – Pit-stop per Verstappen e Russell, gomma bianca per entrambi

GIRO 10 – Pit-stop per Gasly

GIRO 9 – Pit-stop per Albon, Ricciardo e Sargeant. Due secondi il distacco tra Hamilton e Leclerc. Hamilton comunica che le gomme posteriori stanno perdendo un po’ di prestazioni

GIRO 8 – Arriva il ritiro per Zhou. TOP 10: Hamilton M, Leclerc M, Perez M, Piastri M, Russell M, Sainz H, Norris M, Verstappen M, Alonso M e Albon M

GIRO 7 – Sale il vantaggio di Hamilton su Leclerc, 1.5. Pit-stop per Zhou

GIRO 6 – Un secondo tra Hamilton e Leclerc

GIRO 5 – Zhou riprende la gara, problema risolto. Piastri ci prova su Perez ma alza il piede

GIRO 4 – Tra Leclerc e Perez c’è un secondo. Piastri si avvicina a Perez mentre Verstappen è vicino a Norris

GIRO 3 – Sorpasso di Hamilton su Leclerc! Il britannico ha già sette decimi di vantaggio sul monegasco. Problemi al sistema idraulico per Zhou

