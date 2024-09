Diretta F1 GP Baku – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio d’Azerbaijan! A partire dalle 14:00, inizieremo la diretta delle tre sessioni, Q1, Q2 e Q3, che determineranno la griglia di partenza della gara che scatterà domani alle 13:00.

Restate sintonizzati su questa pagina, per non perdervi i momenti più importanti delle Qualifiche del Gran Premio d’Azerbaijan, con live timing, foto e news dal circuito di Baku!

DIRETTA QUALIFICHE F1 GP BAKU DALLE 14:00

15:17 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 13:00 con il Gran Premio d’Azerbaijan. Buona serata!

15:01 BANDIERA A SCACCHI! Secondo Piastri, Sainz resta terzo. Leclerc si migliora in 1:41.365. Quarto Perez e Verstappen non si migliora quinto. E’ Pole Position per Charles Leclerc!

14:57 Clamoroso errore in Williams! Non è stato tolto l’airbox dalla monoposto di Albon che si ritrova piena di ghiaccio

14:55 Hamilton chiede al team di dargli più temperatura alla gomma

14:54 Verstappen si mette quinto. Sesto Hamilton davanti alle Williams di Albon e Colapinto. TOP 10: Leclerc, Sainz, Piastri, Russell, Perez, Verstappen, Hamilton, Albon, Colapinto e Alonso

14:52 Russell primo in 1:41.962, Piastri primo con 1:41.827 e poi Leclerc fa 1:41.610 davanti a Sainz

14:48 SEMAFORO VERDE! Parte il Q3

14:40 Quinto Alonso davanti a Colapinto. TOP 10: Verstappen, Leclerc, Perez, Russell, Alonso, Colapinto, Sainz, Piastri, Hamilton e Albon. Piloti esclusi dal Q3: Bearman, Tsunoda, Gasly, Hulkenberg e Stroll

14:40 Russell sale quarto. Hamilton settimo BANDIERA A SCACCHI!

14:35 Sainz sale terzo, Leclerc è secondo. 5 MINUTI AL TERMINE!

14:31 Verstappen primo in 1:42.042, davanti a Perez

14:30 Piastri al comando in 1:42.598 con soft, secondo Russell davanti a Bearman

14:27 Norris: “La macchina andava bene, non ho potuto fare il secondo giro a causa della bandiera gialla”

14:26 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

14:20 Sainz sale dodicesimo. Piloti esclusi dal Q2: Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou e Ocon

14:19 Gasly terzo. Piastri è terzo, Sainz è quindicesimo. Norris rientra al box e quindi è escluso dal Q2!

14:18 BANDIERA A SCACCHI! Hulkenberg è terzo, Verstappen a rischio ma si migliora con il terzo tempo. Le McLaren rischiano!

14:17 Ocon procede lentamente in pista. Secondo Albon davanti a Colapinto

14:15 Ricciardo è settimo, Verstappen è decimo al momento. Tsunoda si mette quarto

14:13 5 MINUTI AL TERMINE! Russell sale secondo. Hamilton al momento è escluso ma riesce a salire quarto

14:12 Leclerc primo in 1:42.775

14:11 TOP 10: Perez, Sainz, Colapinto, Leclerc, Norris, Piastri, Verstappen, Albon, Hulkenberg, Gasly

14:10 Sainz in seconda posizione, Colapinto sale terzo! Mercedes ora monta gomma rossa

14:06 Verstappen primo in 1:43.644, poco dopo è Perez a mettersi primo in 1:43.436, Leclerc è secondo a 159 millesimi

14:05 Colapinto primo in 1:44.204

14:04 1:44.876 per Bottas che passa al comando, poco dopo è Tsunoda in 1:44.531 e poi Albon con 1:44.207 a mettersi davanti

14:02 Russell e Hamilton con media

14:00 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

13:59 Solo reprimenda per Leclerc

13:51 Zhou partirà dal fondo della griglia per cambi componenti sulla sua Sauber

13:50 Leclerc sotto investigazione per non aver rallentato in regime di bandiera gialla