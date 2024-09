Diretta GP Baku – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Baku, dove a partire dalle 10:30 scatterà il terzo turno di prove libere del Gran Premio d’Azerbaijan. Vi ricordiamo che le qualifiche si disputeranno oggi pomeriggio alle 14:00.

Restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti di questa sessione con live timing e aggiornamenti in tempo reale da Baku!

DIRETTA PROVE LIBERE 3 GP BAKU DALLE 10:30

11:33 Ecco la classifica dei tempi. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 14:00 con le qualifiche!

11:30 BANDIERA A SCACCHI! Leclerc secondo per 13 millesimi, Sainz sesto

11:29 Russell primo in 1:42.514

11:27 Norris in seconda posizione, Colapinto ottavo

11:24 Russell in terza posizione. TOP 10 (tutti con soft): Leclerc, Piastri, Russell, Perez, Albon, Hamilton, Tsunoda, Verstappen, Stroll e Alonso

11:23 Leclerc primo in 1:42.564

11:22 Hamilton secondo e poco dopo è Perez a mettersi in seconda posizione

11:21 Russell si lamenta sulla frenata

11:17 Piastri in 1:42.749

11:16 Perez primo in 1:43.389, Verstappen terzo

11:14 Albon sfrutta una scia e sale primo ma Leclerc fa meglio in 1:43.455. Terzo Sainz

11:13 Norris primo in 1:44.226 con soft

11:12 SEMAFORO VERDE! Riparte la sessione

11:03 BANDIERA ROSSA! Bearman in barriera, pilota OK. Piastri nel frattempo era salito secondo davanti a Hulkenberg

11:00 Verstappen primo con 1:45.209 e poi al comando passa Albon in 1:44.371 davanti a Colapinto

10:53 SEMAFORO VERDE! Tutti con gomma soft per lavorare sulla qualifica negli ultimi 30 minuti

10:45 BANDIERA ROSSA! Problema per Ocon, fermo in pista

10:40 Non è ancora stato registrato un tempo finora. Cielo nuvoloso e qualche goccia a Baku

10:30 SEMAFORO VERDE!