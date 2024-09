Diretta GP Baku – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il secondo turno di Prove Libere del Gran Premio dell’Azerbaijan. A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per avere tutti gli aggiornamenti con live timing e notizie in tempo reale della sessione.

DIRETTA PROVE LIBERE 2 GP BAKU DALLE 15:00

16:34 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 10:30 con le FP3. Buona serata!

16:00 BANDIERA A SCACCHI! Hamilton fa 48.0 con gomma bianca, Sainz 48.5 con media. Leclerc 49.2 per traffico, ha girato con meno benzina. McLaren più arretrata con Piastri in 50.3 e Norris in 48.8

15:54 48.8 per Sainz, 48.3 per Hamilton, Verstappen 49.2

15:47 Leclerc al comando con soft e un vantaggio di 6 millesimi su Perez

15:40 Hamilton secondo a 60 millesimi da Perez con soft usata

15:32 Perez primo in 1:43.490

15:31 Piastri sale secondo con gomma soft. TOP 10 (tutti con soft): Sainz, Piastri, Verstappen, Stroll, Hamilton, Perez, Bearman, Tsunoda, Alonso e Albon

15:27 Sainz migliora con 1:43.950 con soft, secondo Verstappen. Quarto Bearman. Hamilton si migliora con il terzo tempo con gomma soft

15:25 Bottas sale quarto

15:23 Tsunoda sale terzo con gomma rossa

15:14 Sainz al comando in 1:44.323, Verstappen in barriera ma nessun danno sulla macchina

15:12 Hamilton in seconda posizione. Russell ancora fermo a causa di carburante irregolare

15:07 Perez primo in 1:44.598 con media, secondo Verstappen

15:06 Leclerc primo con media in 1:45.812, Sainz secondo davanti a Piastri

15:00 SEMAFORO VERDE!