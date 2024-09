Diretta GP Baku – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Baku, per il commento del primo turno di Prove Libere del Gran Premio d’Azerbaijan! Restate sintonizzati su questa pagina a partire dalle 11:30 per avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti con live timing, foto e news dal circuito.

12:40 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15:00 con il secondo turno di libere

12:30 BANDIERA A SCACCHI! Verstappen primo in 1:45.546 con soft

12:26 Hamilton primo con 1:45.869 con gomma soft

12:19 SEMAFORO VERDE!

12:12 Colapinto a muro, pilota OK. BANDIERA ROSSA!

12:11 Norris primo in 1:46.027 con soft davanti a Piastri a parità di gomma

11:54 Leclerc a muro in curva 15, pilota OK. BANDIERA ROSSA!

🔴 RED FLAG 🔴

Leclerc has crashed into the barriers! 💥

The quickest driver in practice so far will play no further part in the session. Driver is OK.

"I took the dirt on the outside." he reports back to Ferrari 📻#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/stNOHglFpP

— Formula 1 (@F1) September 13, 2024