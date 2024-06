Diretta F1 Qualifiche GP Austria – Archiviate le sessioni Sprint, squadre e piloti sono pronti per scendere in pista per la qualifica del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Sul giro secco, ricordiamo, ieri Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della classifica davanti a Lando Norris ed Oscar Piastri. Un’equilibrio che i piloti della McLaren proveranno a ribaltare questo pomeriggio.

Curiosità per le scelte che verranno attuate in casa Ferrari: apparsi in difficoltà questa mattina, Carlos Sainz e Charles Leclerc proveranno ad intervenire sul set-up con l’obiettivo di garantirsi una performance diversa nel prosieguo di questo fine settimana.

DIRETTA QUALIFICHE GP AUSTRIA DALLE 16:00

15.55 Buon pomeriggio amici di Motorionline e benvenuti alla diretta testuale delle qualifiche al Red Bull Ring. Tutto pronto per la sessione che stabilirà l’ordine di partenza della gara di domani pomeriggio

15.56 32° gradi l’aria, 47° l’asfalto. Temperature altre che potrebbero riservare delle sorprese, come già avvenuto nella Sprint di questa mattina

Parasols at the ready ⛱️ The Red Bull Ring is roasting hot and we're ready for a fiery quali 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/RMaYOnx6Yd — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

15.56 Verstappen, ricordiamo, si è aggiudicato la prima posizione in tutte le sessioni fin qui disputate

15.58 Si riparte dalla leadership di Verstappen appunto, ma attenzione alle McLaren, pronte a giocare un ruolo per la leadership della classifica. Un passo indietro Mercedes e soprattutto Ferrari

16.00 Semaforo verde, parte la sessione di qualifica al Red Bull. Subito in pista Red Bull e Ferrari

16.01 Verstappen è il primo a lanciarsi in questa Q1

🟢 QUALIFYING GREEN LIGHT 🟢 There's a big queue to get out on track in Q1! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/FujVDe1Zvv — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

16.02 Alle sue spalle Perez e il serpentone di vetture. Ancora ferme ai box le Mercedes

16.02 Tutti i piloti, ad eccezione di Ricciardo e Tsunoda, stanno utilizzando soft usate

16.03 L’unico pilota ad avere cinque set di soft nuove è Hamilton, gli altri sono fermi a quattro

16.04 Si lanciano anche i piloti Ferrari

15.06 Leclerc apre davanti a Norris, ma i tempi sono ancora alti

16.06 Ancora fermi Hamilton e Russell. Tsunoda, con gomma nuova (contro l’usata degli altri), ha ottenuto il quarto tempo a 30 millesimi dal miglior crono di Leclerc

16.06 Al momento, in 40 millesimi, ci sono Leclerc, Norris, Piastri, Tsunoda e Sainz

16.07 Comincia l’attività anche per le Mercedes di Hamilton e Russell, sempre con gomme usate

16.07 Russell si porta al comando con due decimi di vantaggio su Leclerc, Hamilton 6°

16.07 Tanto boucing per Hamilton con il fondo, specialmente nelle ultime due curve

16.08 Verstappen si rilancia con gomma sempre usata, mescola nuova per Leclerc e Sainz. Idem Perez

16.09 Verstappen va al comando con due decimi su Russell, sempre con gomma usata

16.10 Sainz davanti a Verstappen, ma con soli 73 millesimi di vantaggio con mescola nuova

16.10 Indietro Leclerc, terzo a circa due decimi e mezzo. Segnale di luce di Alonso che finalmente riesce ad affacciarsi nelle posizioni di top dieci

16.11 Norris in pista con gomma nuova, idem Piastri

16.12 Al momento eliminati Stroll, Hulkenberg, Sargeant, Zhou e Bottas

16.12 Piastri si ferma a 48 millesimi da Sainz, quarto Norris a 187 dall’iberico. Resta mostruoso il tempo di Verstappen con gomme usate