Diretta Prove Libere 1 GP Austria – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spielberg dove alle 12:30 si disputerà il primo e unico turno di prove libere di questo weekend. Infatti torna la Sprint Race e quindi cambia il format: oggi pomeriggio alle 16:30 i piloti scenderanno in pista per la Sprint Shootout, ovvero le qualifiche Sprint.

Comincia a completarsi il puzzle della griglia di partenza 2025. Ieri infatti sono stati confermati Pierre Gasly in Alpine e Lance Stroll in Aston Martin per il 2025 e oltre.

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP AUSTRIA DALLE 12:30

13:30 BANDIERA A SCACCHI! TOP 20: Verstappen, Piastri, Leclerc, Sainz, Hamilton, Ocon, Stroll, Russell, Tsunoda, Alonso, Gasly, Perez, Norris, Zhou, Bottas, Ricciardo, Hulkenberg, Albon, Magnussen e Sargeant

13:36 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16:30 con le Sprint Shootout!

13:27 Verstappen torna al comando in 1:05.685 con soft, Piastri secondo davanti a Leclerc e Sainz. Tutti con gomma soft

13:23 Stroll in seconda posizione con gomma soft

13:19 Hamilton in simulazione passo gara

13:07 SEMAFORO VERDE! Riprende la sessione

13:02 BANDIERA ROSSA! Problemi sulla Red Bull di Max Verstappen

And we have a Red Flag 🚩 Max Verstappen pulls to the side of the track reporting an "engine issue" #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8qAdmDNcWB — Formula 1 (@F1) June 28, 2024

13:00 TOP 10: Hamilton H, Russell H, Verstappen H, Perez M, Norris H, Leclerc H, Sainz H, Magnussen M, Piastri H e Ocon H

12:55 Hamilton torna al comando in 1:06.254 con hard

12:50 TOP 20: Russell, Hamilton, Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Magnussen, Piastri, Ocon, Albon, Gasly, Bottas, Sargeant, Tsunoda, Hulkenberg, Alonso, Ricciardo, Stroll e Zhou

12:43 TOP 10: Russell H, Verstappen M, Hamilton H, Norris H, Magnussen M, Sainz H, Perez M, Piastri H, Gasly H e Leclerc H

12:41 Russell torna al comando con 1:06.386

12:38 Hamilton primo in 1:06.925 con hard. TOP 10:

12:35 Verstappen primo in 1:07.518, poco dopo è Russell a mettersi davanti in 1:07.013

12:34 Russell primo in 1:07.932 con hard, davanti a Hamilton e Norris a parità di gomma. Verstappen quarto con media

12:30 SEMAFORO VERDE!