Diretta F1 Sprint GP Austria – Buongiorno, amici di Motorionline e benvenuti nella diretta testuale della Sprint valida per il Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo la Sprint Qualifying di ieri pomeriggio che ha incoronato Max Verstappen, l’olandese è pronto a confermarsi anche nella giornata odierna, anche se Lando Norris e Oscar Piastri – rispettivamente secondo e terzo sullo schieramento di partenza della gara breve – cercheranno di ottenere i primi punti importanti di questo fine settimana in Stiria.

Accesa anche la battaglia tra Ferrari e Mercedes: la seconda sembra un passo in avanti grazie ad un bilanciamento più efficiente, specialmente nelle curve veloci, ma attenzione alla voglia di Carlos Sainz, voglioso di riscattare la prestazione opaca di Barcellona. Chiamato alla rimonta invece Charles Leclerc, 10° dopo il problema tecnico emerso nelle SQ3 di ieri pomeriggio. Partenza della gara alle 12.00, ma collegamento a partire dalle 11.45.

DIRETTA PROVE LIBERE 1 GP AUSTRIA DALLE 11:45

11.45 Amici, eccoci! Tutto pronto in Austria per la partenza della Sprint. La prima sessione che assegnerà punti per questo fine settimana del campionato di Formula 1 al Red Bull Ring

11.5O Questa la griglia di partenza per la Sprint

11.51 Sole e caldo al Red Bull Ring: le temperature sono più alte rispetto a ieri. Una condizione che potrebbe costringere i piloti ad una gestione più attenta delle mescole nelle tornate di questa mattina

11.59 Motori accesi a Spielberg, pochi minuti e si parte per la Sprint

12.00 Tutti con gomme medie. Gli unici che partiranno con un set nuovo sono Guanyu Zhou e Valtteri Bottas

12.01 Parte il giro di ricognizione

12.01 La gara Sprint ricordiamo prevede 24 giri con un tempo totale di gara pari a 30 minuti. Punti per i primi otto classificati

12.02 Vetture sullo schieramento, si alzano gli animi in tribuna. Pochi secondi e si parte!

The drivers set off on their formation lap 🙌 After that they'll be racing for 24 laps 🤩#F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/Su9oS28Aim — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

12.03 Abortita la prima partenza, bandiera verde per un extra lap di formazione

12.03 Ripartono tutti i piloti, probabile un problema lungo la pista

12.04 Attenzione al raffreddamento: la temperatura dell’aria è 29 gradi, quella dell’asfalto è di 42

12.05 Vetture di nuovo sulla griglia, vedremo se questa volta sarà quella buona

12.06 Si parte!

1/23 Partenza a fionda di Verstappen che difende la posizione su Norris e Piastri, in bagarre fino a curva 4. Sainz sorpassa Russell e si porta quarto. A seguire Leclerc, Perez, Magnussen e Ocon. Il monegasco ha superato diverse vetture tra curva 1 e 5

2/23 Norris subito in scia a Verstappen. Distacco di sei decimi tra i due

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN #F1SPRINT!!! 🤩 Verstappen makes a perfect start and leads into Turn 1 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ta3z7xSSK4 — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

3/23 Norris tenta il sorpasso subito in curva 3, ma Verstappen si difende. Ne approfitta Piastri per rimettersi in scia a Norris. Grande bagarre al vertice della classifica

4/23 Gruppo compatto al vertice. Norris ci prova di nuovo in curva 4, ma Max difende l’interno. Posizioni congelate dietro Piastri

5/23 INCREDIBILE! Norris chiude il sorpasso in curva 3, ma Verstappen tira una staccata furibonda in curva 4, andando anche un pò lungo, e si riprende la leadership. Ne approfitta Piastri che supera Norris e si porta secondo. Avvio incredibile al Red Bull Ring

LAP 4/23 The battle at the front 👀 Norris is less than half-a-second behind Verstappen#F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/yYhj8uBDCt — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

LAP 6/23 A stunning sequence! 🍿 Norris goes down the inside at T3 to take the lead but only until T4, and then Piastri joins the party at T6 and takes P2 – extraordinary! #F1Sprint #AustrianGP pic.twitter.com/iZ8aFiLv15 — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

7/23 Adesso è Piastri in pressione di Verstappen. Distacco di sei decimi

7/23 Sainz, giro dopo giro, sta cominciando a perdere il DRS nei confronti di Norris (3°). Attenzione ad un possibile attacco delle Mercedes, Russell in primis

8/23 Russell chiude il sorpasso su Sainz e ottiene la quarta posizione

9/23 Verstappen sembra riuscire a gestire la pressione di Piastri, Norris sempre a mezzo secondo. Gruppo compatto tra Russell, Sainz ed Hamilton

10/23 Verstappen si lamenta di clipping tra curva 1 e 3. Le McLaren cominciano a perdere terreno, soprattutto Norris. Nell’ultimo giro ha perso circa sei decimi da Piastri

11/23 Dal box chiedono a Leclerc di gestire il consumo. Possibili problemi di temperatura alla sua SF-24

12/23 I primi tre hanno alzato i tempi, mentre alle spalle si mantiene un ritmo veloce. Sainz continua a tenere la zona DRS di Russell. Hamilton subito alle spalle

12/23 Piastri perde mezzo secondo nel confronto con i concorrenti. Verstappen un martello al comando

13/23 Piastri è sceso a due secondi da Verstappen, mentre Norris si è rimesso in scia al compagno di squadra

14/23 Norris ormai in zona DRS, a centro gruppo infiamma la sfida Ocon-Gasly

15/23 Norris ha un ritmo più veloce rispetto a Piastri, ma l’inglese non riesce a chiudere il sorpasso

16/23 Sainz ha perso il treno DRS da Russell, attenzione ad un possibile attacco di Hamilton

16/23 Verstappen, al momento, sta facendo una grande differenza nel settore centrale

20/23 Ormai Verstappen è scappato a 3.5 secondi, Norris sempre a mezzo secondo da Piastri

21/23 Nelle retrovie Hulkenberg prova il sorpasso su Alonso in curva 3. Va. Nella stessa occasione lo spagnolo ha perso la posizione su Ricciardo

23/23 Ultimo giro

23/23 Verstappen vince la Sprint in Austria davanti a Piastri e Norris. Seguono Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc e Perez. A breve il report completo della gara su f1grandprix.it