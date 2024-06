Diretta F1 GP Austria – Max Verstappen a caccia del poker nel fine settimana del Gran Premio dell’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Dopo aver ottenuto il primo posto in ogni sessione fin qui disputata, l’olandese cerca il Grand Chelem con la gara di questo pomeriggio, la quale si articolerà su 71 tornate lungo in Red Bull Ring. McLaren pronta ad approfittare di eventuali imperfezioni del duo Verstappen-Red Bull, mentre alle spalle infiammerà il duello Ferrari-Mercedes per i piazzamenti in top dieci.

Da seguire anche la battaglia tra le squadre di centro-gruppo, visto che gli equilibri incerti di questo fine settimana potrebbero rendere la corsa di questo pomeriggio emozionante e ricca di sorprese.

DIRETTA GP AUSTRIA DALLE 15:00

16:39 Grazie per averci seguito e appuntamento tra pochi giorni con il Gran Premio di Silverstone. Buona serata!

GIRO 71 – ULTIMO GIRO! George Russell vince il Gran Premio d’Austria! Secondo Oscar Piastri davanti a Carlos Sainz. Quarto Hamilton davanti a Verstappen, Hulkenberg, Perez, Magnussen, Ricciardo e Gasly. Undicesimo Leclerc, a seguire: Ocon, Stroll, Tsunoda, Albon, Bottas, Zhou, Alonso e Sargeant

GIRO 69 – 2.6 tra Russell e Piastri

GIRO 68 – 10 secondi di penalità a Verstappen per aver innescato l’incidente

LAP 64/71 Amazing scenes! Norris and Verstappen make contact at Turn 3 💥 Both drivers have punctures after clashing… and George Russell has taken the lead!!! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/0GtTwPXd6N — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

GIRO 67 – Via la VSC, riprende la gara!

GIRO 66 – Virtual Safety Car per detriti. TOP 10: Russell, Piastri, Sainz, Hamilton, Verstappen, Hulkenberg, Perez, Magnussen, Ricciardo e Gasly

GIRO 65 – Verstappen con gomma rossa, Norris sarà costretto al ritiro. Piastri all’attacco di Sainz e ci riesce per la seconda posizione

GIRO 64 – Contatto e foratura per Verstappena alla gomma sinistra, foratura anche per Norris e vengono chiamati entrambi al box. Penalità per Norris, 5 secondi! Rientra Verstappen al box per il pit-stop. Russell in testa alla gara

GIRO 63 – Norris va dentro, ancora bloccaggio e manda Verstappen fuori. Norris chiede la posizione ma Verstappen replica dicendo che l’ha buttato fuori

GIRO 61 – Norris ci prova ma Verstappen si muove per difendersi. Investigazione per Norris. 10 GIRI AL TERMINE!

GIRO 60 – Track limits per Norris. Arriveranno i 5 secondi. Norris è a sei decimi

GIRO 59 – Norris ci prova ma va in bloccaggio e lascia passare Verstappen! E se la Direzione Gara lo conta come track limits, Norris sarà penalizzato con 5 secondi

GIRO 58 – Norris si riavvicina, 5 decimi da Verstappen. Sainz è a 3 secondi dal podio ma nella lotta c’è anche Piastri

GIRO 57 – Bandiera bianconera a Norris per track limits

GIRO 56 – Verstappen risponde, 9 decimi di vantaggio su Norris. 15 GIRI AL TERMINE

GIRO 55 – Norris si fa vedere, meno di quattro decimi tra i due

GIRO 54 – Norris sotto il secondo, può attaccare Verstappen

LAP 52/71 Verstappen and Norris pit for fresh rubber It's a slow stop for the Dutchman. Norris is right behind him now! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/gdW3HoxaWN — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

GIRO 52 – Bloccaggio di Verstappen all’anteriore. 1.7 su Norris

GIRO 51 – Pit-stop lento per Verstappen con gomma media, rientra anche Norris con media

GIRO 50 – 6.8 il vantaggio di Verstappen che deve ancora effettuare la sosta. Gasly sorpassa Leclerc per l’undicesima posizione

GIRO 48 – Pit-stop per Sainz, gomma media. Verstappen comunica di non reggere a lungo con quelle gomme. Piastri sorpassa Hamilton e sale terzo

GIRO 47 – Pit-stop per Russell con hard

GIRO 45 – TOP 10: Verstappen H, Norris H, Russell M, Sainz H, Hamilton H, Piastri H, Perez H, Hulkenberg H, Magnussen H e Ricciardo H

GIRO 44 – Leclerc va lungo dopo il sorpasso su Norris per sdoppiarsi, rientra in pista, è quattordicesimo. Pit-stop per Ocon e Stroll

GIRO 41 – Arriva il sorpasso di Gasly su Ocon per l’ottava posizione

GIRO 39 – TOP 10: Verstappen H, Norris H, Russell M, Sainz H, Hamilton H, Piastri H, Perez H, Hulkenberg H, Ocon H e Gasly H. Verstappen si lamenta delle gomme

GIRO 35 – Gasly sorpassa Alonso e poco dopo viene buttato fuori da Ocon…questi due!!!

GIRO 34 – Pit-stop di Leclerc con media. Non ci saranno ulteriori azioni nei confronti di Verstappen per unsafe release

GIRO 33 – Verstappen H, Norris H, Russell M, Sainz H, Hamilton H, Piastri H, Perez H, Hulkenberg H, Magnussen H e Ricciardo H

GIRO 32 – 5 secondi di penalità a Perez

GIRO 31 – Perez investigato per eccesso di velocità in pit-lane

GIRO 30 – Leclerc diciottesimo, Ferrari gli comunica che può ancora lottare per i punti

GIRO 28 – TOP 10: Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri, Perez, Hulkenberg, Magnussen e Ricciardo

GIRO 27 – Wolff si apre in cuffia: “Lewis hai ancora tutto da giocare”

GIRO 25 – Investigazione per unsafe release di Verstappen su Norris

GIRO 24 – Pit-stop di Verstappen, gomma bianca. Pit-stop di Norris con hard. 10 secondi di penalità ad Alonso. 5 secondi a Lewis Hamilton per aver sorpassato la linea bianca all’ingresso del box

GIRO 22 – Pit-stop per Hamilton, gomma hard. Pit-stop di Russell con media e Sainz dura

GIRO 21 – Contatto tra Alonso e Zhou, investigazione in corso

GIRO 20 – 6 secondi di distacco tra Verstappen e Norris

GIRO 19 – Leclerc ha sorpassato Sargeant per la diciannovesima piazza

GIRO 16 – TOP 10: Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri, Perez, Ocon, Gasly e Tsunoda

GIRO 15 – Haas chiede ad entrambi i piloti di risparmiare le gomme

GIRO 14 – Verstappen ha un vantaggio di 5 secondi. Albon all’attacco di Leclerc per la diciottesima posizione

GIRO 12 – Pit-stop per Hulkenberg, gomma hard. Sainz a 1 secondo da Russell. Pit-stop per Alonso, gomma media

GIRO 11 – Aumenta il vantaggio di Verstappen, leader della gara a 4.6 secondi. Ferrari comunica a Sainz che sono nel piano A

GIRO 8 – Verstappen ha un vantaggio di 3.3 su Norris

GIRO 7 – 2.8 i secondi di vantaggio su Norris. Nessuna investigazione per i contatti riportati alla partenza. Piastri resiste agli attacchi di Perez per la sesta posizione

GIRO 6 – Sainz sorpassa Hamilton e sale in quarta posizione

GIRO 4 – TOP 10: Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Sainz, Perez, Piastri, Hulkenberg, Ocon e Magnussen

GIRO 3 – Sorpasso e contro sorpasso tra le Mercedes. Leclerc a 25 secondi da Zhou

GIRO 2 – Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Sainz, Perez, Piastri, Ocon, Hulkenberg e Magnussen. Leclerc al box per il cambio dell’ala

LAP 2/71 No luck for Leclerc at the start 😖 He's is back in the pits getting a new front wing after contact with Piastri #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/P2srnDvOEk — Formula 1 (@F1) June 30, 2024

GIRO 1 – Partenza e via! Ottimo start di Verstappen, Norris secondo davanti a Russell. Contatto tra Sainz e Hamilton, Leclerc contatto con Piastri, tanti danni all’ala anteriore

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

15:00 Gomma gialla per tutti ad eccezione di Zhou che partirà con hard dalla pit-lane. Parte il giro di formazione!